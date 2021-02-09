10 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, в основном без осадков. Местами возможен туман, будет дуть умеренный северо-западный ветер, днем сменится южным.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью — 70-80%, днем — 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 2-7 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 1-6 градусов тепла, в высокогорных районах 0-5 градусов мороза, днем 15-17 градусов тепла.

Minval.az