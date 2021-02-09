Азербайджанские военнослужащие подорвался на мине. Инцидент произошел в направлении села Талыш Тертерского района.

Командир N-ской воинской части полковник-лейтенант Кямиль Дуниев, лейтенант этой воинской части Гасан Ахмедов, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы — Эльшад Оруджев и Магеррам Оруджев подорвались на мине и получили тяжелые ранения.

В Минобороны отметили, что после оказания первой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в госпиталь.

В настоящее время военнослужащие находятся под контролем врачей, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Minval.az