Азербайджанские военнослужащие подорвался на мине. Инцидент произошел в направлении села Талыш Тертерского района.
Командир N-ской воинской части полковник-лейтенант Кямиль Дуниев, лейтенант этой воинской части Гасан Ахмедов, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы — Эльшад Оруджев и Магеррам Оруджев подорвались на мине и получили тяжелые ранения.
В Минобороны отметили, что после оказания первой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в госпиталь.
В настоящее время военнослужащие находятся под контролем врачей, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.