Пропавший без вести в Баку 16-летний подросток найден и передан семье.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В Баку пропал без вести 16-летний подросток.

Как сообщили в пресс-службе МВД, житель поселка Бакиханов Сабунчинского района Эльджан Демиров (2005 г.р.) 8 февраля 2021 года вышел из дома под предлогом посещения стоматолога и не вернулся.

Он был одет в темно-красную куртку, черные джинсы, красную футболку, обут в черные спортивные туфли. Рост около 160-165 см., на нижней части левой руки имеется 4-5-сантиметровый шрам.

Тех, кто видел подростка, располагает информацией о нем, просьба позвонить в колл-центр «102», а также в Сабунчинское районное управление полиции по телефонам (012) 425-02-02 и (055) 410-00-40.



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