Индийское издание NewsBytes представило материал под названием «Азербайджан: вот почему вы должны посетить эту неизведанную страну», в котором перечислены причины, из-за которых стоит побывать в Стране огней.

Первая причина, по мнению издания, это Храм огнепоклонников и Янардаг, вторая — грязевые вулканы, которых в Азербайджане насчитывается 350. Именно здесь расположен самый большой грязевой вулкан в мире — Гарасу, выбросы которого в воздух достигают 1000 метров.

Третья причина — это очаровательный город Баку, который представляет собой смесь культур Востока и Запада, четвертая — потрясающие горные деревни Хыналыг и Лаза. Из этих мест открывается панорамный и захватывающий дух вид на Кавказские горы, жители деревень радушны и гостеприимны, что является дополнительным бонусом для посещения Азербайджана, отмечает издание.

А самая последняя причина побывать в Азербайджана — это ценовая доступность, утверждает NewsBytes. В статье отмечается, что ежедневные расходы на одного туриста здесь могут равняться 30-40 долларам в зависимости от выбора жилья, доступными являются и цены на питание. Подчеркивается, что расходы будут чуть выше, если турист будет пользоваться услугами частного извоза.

Minval.az