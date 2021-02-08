Одна из самых востребованных оперных певиц нашего времени Анна Нетребко приедет в Петербург, чтобы спеть в Мариинском театре Татьяну в «Евгении Онегине» (10 февраля) и титульные партии в операх Пуччини «Тоска» (14 февраля) и «Турандот» (25 февраля), сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

В Мариинском театре Нетребко выйдет в роли Тоски и Турандот впервые. В партии возлюбленной Каварадосси Анна Нетребко дебютировала в 2018-м в «Метрополитен-опере», пела ее в «Ла Скала» на открытии прошлого сезона, а этим летом — в неаполитанском театре «Сан-Карло». Партия принцессы Турандот появилась в репертуаре певицы год назад, когда она выступила в постановке Баварской государственной оперы. Вместе с Анной в спектакле Мариинского впервые выйдет Юсиф Эйвазов. За дирижерским пультом все три вечера – Валерий Гергиев.

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