«Правительство Азербайджана подало иск в Европейский суд по правам человека в связи с агрессией Армении против Азербайджана. Иск подан не гражданами Азербайджана, а правительством страны, является межгосударственным заявлением и первым делом против Армении».

Об этом заявил член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Кямал Джафаров, пишет АПА.

По словам К.Джафарова, в заявлении затронуты вопросы нарушения прав граждан Азербайджанской Республики на жизнь, уважения их личной и семейной жизни, свободы вероисповедания, пыток и жестокого обращения, права собственности и свободного передвижения в результате оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона и 7 прилегающих районов Азербайджана, продолжавшейся около 30 лет, также говорится о пропаже без вести 3890 граждан Азербайджана и непринятии Арменией каких-либо мер для расследования.

Minval.az