За заслуги в развитии музыкального искусства в Азербайджане Юсиф Евгеньевич Ахундзаде награжден орденом «Шохрат».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.
За заслуги в развитии музыкального искусства в Азербайджане Юсиф Евгеньевич Ахундзаде награжден орденом «Шохрат».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/02/08 16:32
Раздел: Азербайджан
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