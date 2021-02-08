За заслуги в развитии музыкального искусства в Азербайджане Юсиф Евгеньевич Ахундзаде награжден орденом «Шохрат».

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.

Minval.az