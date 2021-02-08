9 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, в основном без осадков. Утром местами возможны туман, моросящий дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью- 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 3-6 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 0-5 градусов тепла, в высокогорных районах 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

Minval.az