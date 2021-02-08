8 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового комплекса административного здания Генеральной прокуратуры на территории Бинагадинского района столицы.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
8 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового комплекса административного здания Генеральной прокуратуры на территории Бинагадинского района столицы.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/02/08 12:00
Раздел: Азербайджан
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