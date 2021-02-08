Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) внесло ясность в вопрос вакцинации лиц, переболевших коронавирусом.

Перенесшие вирус на начальном этапе не относятся к группе риска.

Было отмечено, что спустя 6 месяцев, с учетом сокращения количества антител в крови с медицинской точки зрения гражданин может быть вакцинирован, если он относится к группам риска, предусмотренным в стратегии вакцинации,

сообщили в TƏBIB.

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается вакцинация лиц старше 65 лет, относящихся к группе риска.

Minval.az