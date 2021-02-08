Российские миротворцы обеспечили доставку 150 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов вторая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из двадцати военных автомобилей КамАЗ и пяти сопровождающих машин, доставила более 150 тонн строительных материалов в Кельбаджарский район.

Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.

Minval.az