В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки, 7 февраля в учебных частях и подразделениях ВС Азербайджана состоялись церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Церемонии начались с исполнения Государственного гимна, молодые солдаты торжественно приняли военную присягу и обещали быть верными своей Родине.

Затем представители Минобороны и командования воинских частей поздравили молодых солдат с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми при исполнении служебных обязанностей, тщательно изучать вверенные им оружие и технику и достойно выполнять свой военный долг перед Родиной.

В завершение состоялось прохождение торжественным маршем личного состава перед трибуной.



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