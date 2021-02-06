Министерство культуры прокомментировало распространяемые длительное время в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации утверждения о том, что музыкальная композиция выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова представлена под авторством армянского композитора Ара Геворкяна.

Как сообщили в министерстве, эти утверждения не отражают действительности. Так, танцевальная музыка, представляющаяся как композиция «Жемчужина Карабаха» Фикрета Амирова, в действительности не принадлежит азербайджанскому композитору.

У Фикрета Амирова не было произведения с таким названием, и эта композиция не имеет к нему никакого отношения.

Minval.az