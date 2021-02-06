Освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана были полностью разрушены. Разрушено все, что относилось к азербайджанскому народу.

Об этом сегодня заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время посещения Худаферинского моста с иностранными дипломатами в Азербайджане, передает Репорт.

По его словам, в любой другой зоне конфликта в мире редко можно столкнуться с разрушением кладбищ:

«Уничтожены, разрушены могилы, могильные плиты и даже останки в могилах, принадлежащие азербайджанцам. Смотрите, какой вандализм учинили армяне! В Джебраиле мы вновь стали свидетелями подобного».

Minval.az