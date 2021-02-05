После освобождения Кельбаджарского района от оккупации 25 ноября сотрудники районного отдела полиции возвратились на места постоянной дислокации.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники полиции несут службу вместе с военнослужащими Внутренних войск МВД.

Личный состав следит за выполнением правил безопасности, обеспечивает пропуск на территорию только лиц имеющих специальное разрешением.

По поручению руководства МВД, проведена определенная работа по улучшению служебных условий сотрудников полиции. Административное здание районного отделения полиции было капитально отремонтировано, созданы необходимые условия для эффективной службы, установлено телекоммуникационное оборудование.

Кроме того, учитывая сложный рельеф горной местности, сотрудники пост-патрульной службы были обеспечены автомобилями типа «пикап».

Созданы четыре полевых пункта, на которых установлены информационные доски. На стационарных постах на въезде в район и на его территории, также установлены укрепленные посты для безопасного несения службы.



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