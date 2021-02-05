Сегодня военнослужащим Азербайджанской армии, окончившим обучение управлением пилотируемыми летательными аппаратами ударного типа, будут вручены сертификаты.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил создатель турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, технический директор компании Bayraktar Savama Сельчук Байрактар.

«Мы направляемся в учебный центр ударных БПЛА, чтобы вручить сертификаты военнослужащим Вооруженных сил Азербайджана, завершившим обучение по управлению ударными БПЛА», — подчеркнул он.

Minval.az