По поручению президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева продолжается деятельность по улучшению материально-технического обеспечения Инженерных войск Азербайджанской Армии, ускорению работы по очистке от мин, проводимой на освобожденных территориях, и усилению мер безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В рамках этой деятельности в нашу страну была доставлена часть закупленных у Турции инженерной техники и оборудования, отвечающих современным требованиям.

Техника и оборудование будут переданы в распоряжение инженерно-саперных подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных территориях, и задействованы в работе по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорий населенных пунктов, в том числе земель, пригодных для посева.



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