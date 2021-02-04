Фонд YAŞAT реализует новый проект, который охватит детей шехидов, родившихся после Отечественной войны.

Согласно сообщению, в рамках проекта матери новорожденных детей шехидов получат денежное пособие в размере 1000 манатов на покрытие необходимых расходов. Помимо этого, в банке будет открыт депозитный счет на имя новорожденного ребенка шехида, на который будет перечислено 5000 манатов из суммы, собранной в виде пожертвований в Фонд. К этой сумме регулярно будут начисляться проценты, и ребенок шехида сможет снять собранные средства по достижении 16-летнего возраста.

В Фонде отметили, что согласно договору, подписанному между банком и матерью, при необходимости мать сможет снять средства раньше, а также сможет обменять эту сумму на любую валюту.

В рамках проекта матери новорожденной Аху – дочери шехида Эльдара Абдуллаева из Сумгайыта и матери новорожденной Эльвины – дочери шехида Эльвина Мустафаева из Гянджи передано по 1000 манатов на покрытие необходимых расходов детей. На имя каждой новорожденной девочки в банке будет открыт депозитный счет на 5000 манатов.

Отметим, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд «YAŞAT» и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Для ознакомления с отчетностью Фонда следует перейти по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр Фонда — «8110».



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