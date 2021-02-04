В Азербайджане создаются две новые должности.

Согласно указу президента Ильхама Алиева, учреждены должности специального представителя президента Азербайджана и заместителя специального представителя президента Азербайджанской Республики.

Другим указом главы государства, утверждено “Положение о специальных представительствах президента Азербайджанской Республики”, передает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, центральные и местные органы исполнительной власти и государственные структуры осуществляют свою деятельность на соответствующих территориях, где организовано специальное представительство президента Азербайджанской Республики, в координации со специальным представителем президента Азербайджанской Республики на соответствующей территории.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Minval.az