Президент Ильхам Алиев утвердил «Положение о специальных представительствах президента Азербайджанской Республики».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу главы государства, органы центральной и местной исполнительной власти и государственные учреждения осуществляют деятельность на соответствующих территориях, на которых созданы специальные представительства президента Азербайджана в порядке координации со спецпредставителем президента Азербайджана на соответствующей территории.

Кабинету Министров поручено решение вопросов, вытекающих из данного указа.

Minval.az