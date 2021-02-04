Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Алтая Тофик оглу Гасанова орденом «За службу Отечеству» 1-й степени за эффективную деятельность на государственной службе в Азербайджане.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Алтая Тофик оглу Гасанова орденом «За службу Отечеству» 1-й степени за эффективную деятельность на государственной службе в Азербайджане.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/02/04 19:21
Раздел: Азербайджан
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