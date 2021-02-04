По инициативе председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой на совместном заседании комитетов парламента по здравоохранению и экономической политике, промышленности и предпринимательству состоялись слушания в формате видеоконференции на тему «Текущая ситуация в стране в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), вакцинация и другие принимаемые меры».

Как сообщили в Отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, в слушаниях приняли участие первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, вице-спикер Фазаил Ибрагимли, депутаты, представители Министерства здравоохранения и соответствующих структур.

На слушаниях были разъяснены интересующие депутатов вопросы.

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