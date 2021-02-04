«Мы должны создать сильную структуру, важнейшая задача которой в первую очередь заключается в разминировании территорий».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на приеме Вугара Сулейманова в видеоформате в связи с назначением его председателем Правления Агентства по разминированию.

«Завершив всю работу в стране, наше Государственное агентство по разминированию, используя данный опыт, может работать и в зарубежных странах в качестве подрядчика. Международные организации также могут воспользоваться услугами нашего агентства. Выстройте стратегию именно так. То есть, для дальнейшей деятельности агентства необходима долгосрочная стратегия. Однако краткосрочная и среднесрочная стратегии заключаются в разминировании земель, с тем чтобы начались восстановительные работы, и граждане как можно скорее могли вернуться на родные земли», — цитирует Ильхама Алиева АПА.

Minval.az