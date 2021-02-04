В результате обострения хронических заболеваний у народного артиста Азербайджана, известного гитариста Рафига Гусейнова (Рамиш) возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Информацию об этом распространил Бакинский оздоровительный центр.

Отмечается, что 28 января он по линии Фонда Гейдара Алиева был госпитализирован в Бакинский оздоровительный центр: «Рафиг Гусейнов поступил в очень тяжелом состоянии. В связи с печеночной недостаточностью и рядом других заболеваний пациент был помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии. В результате интенсивного лечения его состояние относительно стабилизировалось. Его состояние все еще оценивается как средней тяжести, в настоящее время лечение продолжается», — говорится в сообщении.

Minval.az