Арестована женщина, доставившая в Азербайджан самые опасные в мире наркотики.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, на основании информации, поступившей в оперативно-следственное управление Главного таможенного управления при воздушном транспорте (ГТУВТ), при проверке содержимого чемодана гражданки Азербайджана Дамировой Эльвии Расим гызы, прилетевшей авиарейсом Стамбул-Баку, были обнаружены 977 таблеток метилендиоксиметамфетамина (MDMA), 98,800 гр кокаина и 76,206 гр считающегося самым опасным наркотиком в мире MDMB-4en-PİNACA (Bonzai).

В ходе оперативных мероприятий при получении этих наркотиков были задержаны другие члены преступной группировки – Мамедалиева Парвана Рустам гызы и Абдуллаев Магомед Ильгар оглу. Э.Дамирова, П.Мамедалиева и М.Абдуллаев были задержаны в качестве подозреваемых в совершении указанных преступлений, решением Ясамальского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.



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