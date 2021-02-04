5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 12-16 градусов тепла, в Баку – ночью – 4-6 градусов, днем – 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление снизится до 755 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в северных и западных районах ожидается дождь, в горных районах – снег. Ночью и утром будет туман, будет дуть западный ветер, местами усиливаясь.

Температура воздуха составит ночью 1-5 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-4 градуса тепла, в высокогорных районах 6-8 градусов мороза, днем 5-9 градусов тепла.

Minval.az