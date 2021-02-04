Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Вугара Ахад оглу Сулейманова председателем правления Агентства по разминированию.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Вугара Ахад оглу Сулейманова председателем правления Агентства по разминированию.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/02/04 13:18
Раздел: Азербайджан
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