Личный состав Совместного Российского-Турецкого центра продолжает выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Российскими военнослужащими осуществляется контроль режима прекращения огня с использованием беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан-10», передает Минобороны РФ.

Военнослужащие Совестного центра непрерывно получают изображение с беспилотных летательных аппаратов на пункт управления, где анализируются все перемещения военной техники, личного состава, а также фиксируются все факты пересечения линии соприкосновения сторон.

Дежурными сменами Совместного центра осуществляется сбор, обобщение и проверка информации о нарушениях достигнутых договоренностей, рассматриваются любые жалобы по вопросам или проблемам, связанным с невыполнением сторонами нагорно-карабахского конфликта достигнутых договоренностей.

Minval.az