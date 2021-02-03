В Огузе 65-летний мужчина погиб в результате несчастного случая.

Инцидент был зарегистрирован сегодня днем в селе Еникенд.

Житель села Лятиф Муталлим оглу Рамазанов 1956 года рождения, споткнувшись, упал и получил серьезные травмы. Пострадавший был доставлен в Центральную больницу Огузского района, передает АПА.

После предварительного осмотра в Огузской больнице он был направлен в Шекинскую центральную районную больницу для дальнейшего обследования и лечения. Л.Рамазанову диагностировали закрытую травму грудной клетки и перелом ребер. Он скончался от полученных травм вскоре после поступления в больницу.

По факту проводится расследование.

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