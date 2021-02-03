«Утверждения, опубликованные в ряде социальных сетей под заголовком «Новая зарплатная ведомость депутатов Милли Меджлиса», не соответствуют действительности. Несмотря на то, что ранее соответствующее управление Аппарата Милли меджлиса информировало общественность о ежемесячных зарплатах депутатов парламента, целью таких ложных заявлений со стороны некоторых кругов является попытка запутать общественное мнение и нанести ущерб репутации Милли Меджлиса».

Об этом сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

«Согласно статьи 21 Закона «О статусе депутата Милли Меджлиса» спикер парламента получает ежемесячную зарплату в размере 2 475 манатов. Первый заместитель председатель Милли Меджлиса получает оклад в 2 227,5 манатов, заместитель председателя Милли Меджлиса — 2 103,75 манатов, председатель комитета и комиссии Милли Меджлиса 1 980 манатов, заместитель председателя комитета и комиссии Милли Меджлиса — 1856,25 манатов, а депутат Милли Меджлиса – 1 732,5 манатов.

Кроме того, председатель Милли Меджлиса, его первый заместитель и заместители, председатели комитетов и комиссий Милли Меджлиса и их заместители, а также депутаты Милли Меджлиса ежемесячно получают не облагаемое налогом пособие в размере 50 процентов своей заработной платы на покрытие расходов, связанных с исполнением своих обязанностей», — говорится в заявлении пресс-службы Милли Меджлиса.

Minval.az