Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении выполнения распоряжения президента Азербайджана об утверждении «Азербайджан 2030: Национальные Приоритеты социально-экономического развития».

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, в распоряжении нашли отражение решения, направленные на формирование «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы» в соответствии с «Азербайджан 2030: Национальные Приоритеты социально-экономического развития», на эффективную организацию и координацию стратегического планирования и управления в данной сфере, а также на определение соответствующей политики и направлений реформ.

В соответствии с распоряжением создана комиссия под председательством премьер-министра, в которой представлены соответствующие органы центральной исполнительной власти.

Комиссия будет координировать деятельность соответствующих государственных учреждений (организаций) в связи с разработкой и осуществлением проекта «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы».

Minval.az