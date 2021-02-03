«В настоящее время ситуация с коронавирусом в Азербайджане очень хорошая. Снизилось как количество летальных случаев, так и количество новых заражений. Это показывает эффективность мер, принимаемых государством, а также то, что люди соблюдают требуемые правила. Главное и впредь следовать выбранному пути. Известно, что в мире появляются новые мутации коронавируса. Вся работа, проделанная за предыдущие месяцы, также эффективна против мутаций. Поэтому людям важно и дальше применять меры по самозащите».

Об этом заявила глава азербайджанского офиса ВОЗ Ханде Харманджи.

Говоря о влиянии вакцин, представитель ВОЗ в Азербайджане сказала:

«До того, как вакцины вводятся людям, проводятся клинические испытания. В случае положительного результата испытаний, их вводят людям. Но затем очень важен мониторинг. В настоящее время ведется мониторинг наиболее широко используемых в мире вакцин против COVID-19. Пока что серьезных побочных эффектов после вакцинации не зарегистрировано. Тем не менее, необходимо продолжить мониторинг. Также изучаются летальные случаи после вакцинации. Потому что каждый день люди умирают по разным причинам. Привитые люди также могут умереть от различных болезней. Важно выяснить, связано ли это с вакциной. Исследования в Европе показали, что эти смерти не связаны напрямую с вакцинами. Но важно отслеживать ситуацию».

«Мы знаем, что у некоторых людей симптомы COVID сохраняются в течение длительного времени. Однако неизвестно, как это влияет на тяжесть или исход болезни. Поскольку это новое заболевание, важно отслеживать такие случаи. Если у людей симптомы продолжаются, им следует обратиться к врачу. Правила, которым необходимо следовать в борьбе с болезнью, стары, как мир: необходимо соблюдать дистанцию и гигиену рук, использовать маску и на регулярной основе проветривать помещения. Невозможно, чтобы в многолюдных местах не было заражений. Советую гражданам следовать правилам, которые они соблюдали до сих пор, и за счет чего достигнут контроль эпидемической ситуации в Азербайджане», — цитирует Х.Харманджи АзерТАдж.

Minval.az