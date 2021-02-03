В Сумгайыте создается Суд по тяжким преступлениям.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.
В Сумгайыте создается Суд по тяжким преступлениям.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/02/03 18:57
Раздел: Азербайджан
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