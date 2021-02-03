Министерство образования распространило информацию об инфицировании вирусом COVID-19 за последние сутки в общеобразовательных учебных заведениях.

Согласно сообщению пресс-службы Минобразования, за последние сутки у 10 учащихся температура тела была выше 37 градусов, среди работников школ не было таких случаев.

За последние сутки было выявлено инфицирование коронавирусом у 2 учащихся начальных классов (I-IV) и 7 работников школ.

В дошкольных группах не выявлено случаев заражения среди детей. За последние сутки в очных занятиях приняли участие 285 684 учащихся.

Minval.az