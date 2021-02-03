Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

В ходе встречи И.Гарибашвили поздравил азербайджанского дипломата с назначением на должность посла и пожелал ему успехов.

На встрече были обсуждены дружественные и стратегические отношения между Грузией и Азербайджаном. Стороны также обсудили положительную динамику сотрудничества между министерствами обороны обеих стран. В ходе встречи также было обсуждено заключение договора о сотрудничестве в области обороны и значение связей в сфере военного образования.

Minval.az