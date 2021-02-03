Группа из 23 саперов и пиротехников Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) успешно завершила Специальные курсы миноискателей и саперов, организованные Генеральным штабом Министерства национальной обороны Турецкой Республики при поддержке Управления атташе Вооруженных сил в братской стране и вернулась в Азербайджан.

Как сообщает МЧС, участники курсов, проведенных 3-29 января 2021 года в Командовании школы саперов и учебном центре в городе Измир, повысили свои знания в сфере разминирования территорий и обезвреживания мин. По окончании курсов личному составу были вручены сертификаты о завершении учебного процесса.

Кроме того, в рамках двусторонних отношений Министерство национальной обороны Турции подарило МЧС Азербайджана 10 специально обученных собак-миноискателей. Проводится подготовка к поездке в Турцию кинологов МЧС для доставки этих собак в нашу страну, а также повышения их навыков в соответствующей сфере.

Minval.az