В рамках плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие подразделений российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отработали ряд учебных задач, сообщает Минобороны РФ.

«В ходе занятий с экипажами бронетранспортеров были проведены теоретические и практические занятия по эксплуатации ходовой части и штатного вооружения БТР-82, а также по порядку их обслуживания. Непосредственно на трассе танкодрома и директрисе боевых машин экипажи бронетранспортеров отработали вождение на высоких скоростях по пересеченной местности с преодолением различных препятствий, а также выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения БТР-82А (30-мм автоматическая пушка 2А72; 7,62-мм спаренный пулемет ПКТМ) по одиночным и групповым целям.

Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием российского миротворческого контингента спланированы занятия по основным предметам боевой подготовки, в том числе тактической, тактико-специальной, огневой, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники», — отмечается в информации.

Всего к занятиям по боевой подготовке привлечено около 200 российских военнослужащих.

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