Российская авиакомпания «AZUR air» получила допуск Росавиации к выполнению рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Азербайджан.

«Решением Росавиации от 1 февраля AZUR air получила разрешение на выполнение рейсов Москва-Габала и Санкт-Петербург-Габала с частотой семь раз в неделю каждый», — , говорится в приказе ведомства.

AZUR air является крупнейшим чартерным перевозчиком России. Первый полет под этим брендом состоялся в декабре 2014 года. Маршрутная сеть по итогам 2019 года насчитывала более 29 направлений на лучшие зарубежные курорты для путешественников из 40 российских регионов, передает «Интерфакс».

Флот авиакомпании насчитывает 32 воздушных судна, в том числе широкофюзеляжные Boeing 767-300 и флагманские для компании Boeing 777-300ER. В 2020 году авиакомпания впервые вышла на направления внутри России.

Minval.az