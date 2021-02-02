В провинции Карс на территории Турции 1 февраля начались турецко-азербайджанские учения, которые продлятся до 12 февраля. С деталями военно-стратегической обстановки в регионе и ее возможного изменения разбирался военный обозреватель российского издания «Газета.ру» Михаил Ходаренок. Minval.az публикует мнение обозревателя с незначительными сокращениями:

В начавшихся турецко-азербайджанских учениях задействованы мотопехотные и танковые части и соединения, ракетные войска и артиллерия, военно-воздушные силы, силы специального назначения. В сообщении минобороны Турции говорится, что цель маневров — обеспечить координацию действий при проведении совместных операций, а также испытать новое вооружение и транспортные средства.

В ходе мероприятий также планируется отработать авиаудары по объектам условного противника, десантирование, вопросы тылового и технического обеспечения. Численность личного состава и количество техники на стартовавших учениях не уточняется. В официальных сообщениях говорится лишь о «крупномасштабных» тренировках.

Не приходится сомневаться, что в ходе учений в Карсе будут совершенствоваться навыки командиров и штабов ВС Турции и Азербайджана в подготовке и ведении боевых действий, управлении войсками. Особое внимание будет уделено повышению слаженности действий подразделений и частей. Главная задача — совершенствование полевой выучки войск и отработка вопросов управления коалиционной группировкой войск (сил).

В этом плане интересны не столько начавшиеся турецко-азербайджанские учения, которые являются, по сути дела, рядовым элементом совместной боевой и оперативной подготовки вооруженных сил обеих стран (и которые, как представляется, не приведут к каким-либо потрясениям в Закавказье). Более важен другой вопрос — каким образом будет развиваться военно-политическая обстановка в этом взрывоопасном регионе в ближайшем будущем.

Не так давно президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к премьер-министру Армении Николу Пашиняну по поводу трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, заявил: «Ну, что, Пашинян? Где твой статус? В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. В ад провалился твой статус, разлетелся в пух и прах. Нет статуса, и не будет, пока я президент. Это часть Азербайджана!»

И оценивая обстановку в регионе, следует иметь в виду именно эти слова Ильхама Алиева.

Скорее всего, это даже не столько заявление главы государства, сколько программа действий политического руководства Азербайджана на ближайшее время.

К тому же следует иметь в виду, что Алиев создал за последнее время действенный инструмент для решения внешнеполитических проблем — современную армию.

Михаил Ходаренок

В ближайшее время военная мощь ВС Азербайджана будет только усиливаться. Этому будут способствовать как возможности собственно экономического комплекса страны, так и военно-политический союз с Турцией. В немалой степени процессам укрепления позиций Баку будет содействовать и исключительно выгодное географическое положение Азербайджана. По образному выражению американского политолога Збигнева Бжезинского, Азербайджан можно назвать жизненно важной «пробкой», контролирующей доступ к «бутылке» с богатствами бассейна Каспийского моря и Средней Азии. По территории Азербайджана проходят газо- и нефтепроводы, которые далее тянутся в этнически родственную Турцию, оказывающую Баку все большую политическую и военную поддержку.

Военно-техническое сотрудничество между Баку и Анкарой будет идти исключительно по нарастающей траектории. И если в вооруженном конфликте в прошлом году со стороны Азербайджана практически не принимали участия военно-воздушные силы и армейская авиация, то сегодня есть все основания полагать, что в весьма недалеком будущем у Баку появятся и такие возможности.

В свою очередь, Армения сегодня находится в своеобразной геополитической мышеловке. Государство практически не имеет независимых от воли соседних стран путей сообщения с внешним миром — как сухопутных (главным образом, железнодорожных магистралей), так и воздушных, не говоря уже о морских. Население Армении (и так весьма небольшое для независимого государства) имеет стойкую тенденцию к дальнейшему сокращению. Экономика страны также не демонстрирует впечатляющих темпов роста.

Возможностей по созданию боеспособных вооруженных сил у Еревана с каждым годом все меньше. Во-первых, нет шансов в достаточных объемах закупать современное вооружение, военную и специальную технику. На это в бюджете республики нет средств. Во-вторых, союзник Еревана по ОДКБ — Россия — не может поставлять Армении достаточного количества оружия в кредит и тем более на бесплатной основе. Что касается других возможных поставщиков оружия, то с ними в этом случае придется рассчитываться исключительно «живыми» деньгами, которых у Армении в достаточном количестве нет.

Да и сама возможность со стороны Армении сформировать и оснастить современной и перспективной техникой армию, которую можно было бы поставить на один уровень с азербайджанскими ВС, выглядит весьма иллюзорной. Что касается формирований Нагорного Карабаха, то им при всем желании никогда не выйти за черту полупартизанских отрядов.

Не следует забывать и о том, что Нагорный Карабах юридически является частью Азербайджана, а границы государства признаны и не оспариваются международным сообществом. При любом варианте развития военно-стратегической обстановки боевые действия будут проходить на территории Азербайджана.

Что касается роли и участия России в закавказских делах, то с одной стороны, Москва является союзником Еревана по ОДКБ. С другой стороны, Кремлю нет никакого резона осложнять отношения с Баку. Помимо всего прочего, на территории РФ присутствует многочисленная азербайджанская диаспора, которая прочно интегрирована в российскую экономику. И к тому же на современном этапе Москва не так сильна в экономическом, финансовом и даже военном отношении, чтобы восстановить безусловное доминирование в этом регионе. И с этим фактом отечественным стратегам и аналитикам надо тоже считаться.

Minval.az