Завершился очередной призыв на действительную военную службу в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 22 декабря 2020 года.

Как сообщили в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу, укомплектование призывниками Вооруженных сил Азербайджана завершено успешно.

Государственная служба по мобилизации и призыву предприняла необходимые шаги для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в рамках превентивных и неотложных мер по охране здоровья граждан с целью организации призыва и минимизации возможных рисков.

Призывники, направляемые на военную службу, были отправлены в соответствии с правилами особого карантинного режима и соблюдении инструкций и рекомендаций Оперативного штаба при Кабмине.

Minval.az