В Абшеронском районе обнаружено тело младенца.
Тело новорожденного мальчика было обнаружено на территории Хырдаланского кладбища.
По факту проводится расследование.
В Абшеронском районе обнаружено тело младенца.
Тело новорожденного мальчика было обнаружено на территории Хырдаланского кладбища.
По факту проводится расследование.
Дата: 2021/01/30 13:29
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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