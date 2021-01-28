В ряде СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что полицейский Мирсахиб Кязымзаде совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней Бясти Джахановой (имя условное – ред.).

Как сообщили в прокуратуре Лянкяранского района, на основании обращения в связи с совершением действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней со стороны сотрудника отдела безопасности ОП Лянкярана М.Кязымзаде в отеле «Palıdlı sahil» около 23.00 26.08.2020 г. в прокуратуре района было проведено расследование, и 07.12.2020 по факту было возбуждено уголовное дело по статье 152.1 (вступление в половую связь или совершение других действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

30.09.2020 года Мирсахиб Кязымзаде был отстранен от службы в органах внутренних дел за совершение действий, порочащих имя сотрудника органов внутренних дел.

На основании собранных по уголовному делу доказательств 27.01.2021 года бывший полицейский Мирсахиб Кязымзаде был привлечен в качестве обвиняемого по указанной статье Уголовного кодекса. Решением районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие по уголовному делу будет завершено и направлено в суд в кратчайшие сроки.

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