Заседание трехсторонней группы РФ-Азербайджан-Армения по разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе и регионе состоится 30 января в Москве.

«Встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении состоится 30 января в Москве», — сообщили «Интерфаксу» в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

С армянской стороны рабочую группу будет возглавлять Григорян, с российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с азербайджанской — вице-премьер Шахин Мустафаев.

Minval.az