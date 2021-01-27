Трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, подписанное в ноябре 2020 года, последовательно выполняется. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая в среду по видеосвязи на «давосской неделе», передает ТАСС.

По его словам, Москва предприняла активные посреднические усилия, чтобы остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха. «Как известно, в ноябре было подписано трехстороннее заявление РФ, Азербайджана и Армении. Важно, что оно по большому счету последовательно реализуется, — подчеркнул российский лидер. — Удалось остановить кровопролитие, а это самое главное, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации».

Minval.az