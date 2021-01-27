«У нас есть потенциал для дальнейшего развития связей между Азербайджаном и Турцией в рамках проектов TAP, TANAP, Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум».

Об этом сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на вебинаре «Предстоящие 10 лет азербайджано-турецких отношений», организованном Центром анализа международных отношений и турецким Фондом политики, экономики и общих исследований.

Х.Гаджиев напомнил, что азербайджано-турецкое единство стало причиной развития и Грузии.

«Армения также может извлечь выгоду из сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. В ближайшие дни также будет обсуждаться открытие коммуникационной линии Мегри — Нахчыван. Здесь Армения может стать транзитной страной. Это в результате станет фактором укрепления долгосрочного мира в регионе», — цитирует его АПА.

Minval.az