В прокуратуру Насиминского района поступила информация о том, что 27 января около 01:00 в мусорном баке на территории 4 микрорайона района (ул. А.Искендерова) в 4 мешках и одном целлофановом пакете найдено расчлененное тело женщины.

В прокуратуре Насиминского района, как передает АПА, заявили, сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта провели осмотр места происшествия.

По факту в прокуратуре Насиминского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Ведется расследование.

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