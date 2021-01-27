Задержаны женщины, пытавшиеся провезти наркотики из Турции в Азербайджан.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, в ходе досмотра содержимого багажа гражданки Азербайджанской Республики Бабаевой Илахи Азиз гызы, приехавшей авиарейсом Стамбул-Баку, было обнаружено и изъято 320,105 гр кокаина, 1542 таблетки MDMA (метилендиоксиметамфетамина) и 87,106 гр считающегося самым опасным наркотиком MDMB-4en-PİNACA.

В ходе следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что в совершенном преступлении участвовали и другие члены преступной группировки Мамедова Лала Ильгар гызы и Керимова Нармина Чингиз гызы. В ходе обыска в доме Л.Мамедовой было обнаружено и изъято 8,512 гр метамфетамина, 502 таблетки MDMA, 7,337 гр кокаина и 70 таблеток прегабалина, электронные весы.

Они были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по соответствующим статьям УК, им было предъявлено соответствующее обвинение и решением Ясамальского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Minval.az