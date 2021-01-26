В Загатале 36-летнему мужчине, пострадавшему в результате несчастного случая, ампутировали руку. Инцидент произошел в районе села Пашан, сообщает АПА.

Житель села Шабанов Шариф Мохаммед оглу 1985 года рождения в ходе полевых работ по неосторожности тяжело травмировал руку в сенокосилке.

Ш.Шабанов получил тяжелые травмы правой руки и локтя. С помощью родственников он был доставлен в Центральную больницу Загатальского района. Шабанову ампутировали правую руку по локоть.

По факту проводится расследование.

Minval.az