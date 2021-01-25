В городе Хырдалан Абшеронского района произошел взрыв в доме.

Взрыв произошел в 27-м квартале города.

После взрыва в доме начался пожар. Ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажных домов.

На месте происшествия работают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как сообщили в МЧС, 25 января 2021 года на горячую линию «112» поступила информация о том, что в 27-м квартале города Хырдалан Абшеронского района произошел взрыв, сопровождавшийся разрушениями.

На место происшествия были немедленно вызваны соответствующие силы и средства МЧС. При оценке оперативной обстановки выяснилось, что разрушения произошли в двухэтажном жилом доме, ударной волной выбило стекла в близлежащих зданиях

Спасатели вытащили из-под завалов двух человек – женщину и ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются. Предполагается, что под завалами еще есть люди.

Причины взрыва уточняются.

Полная информация будет своевременно представлена.

Minval.az