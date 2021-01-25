В городе Хырдалан Абшеронского района произошел взрыв в доме.
Взрыв произошел в 27-м квартале города.
После взрыва в доме начался пожар. Ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажных домов.
На месте происшествия работают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Как сообщили в МЧС, 25 января 2021 года на горячую линию «112» поступила информация о том, что в 27-м квартале города Хырдалан Абшеронского района произошел взрыв, сопровождавшийся разрушениями.
На место происшествия были немедленно вызваны соответствующие силы и средства МЧС. При оценке оперативной обстановки выяснилось, что разрушения произошли в двухэтажном жилом доме, ударной волной выбило стекла в близлежащих зданиях
Спасатели вытащили из-под завалов двух человек – женщину и ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются. Предполагается, что под завалами еще есть люди.
Причины взрыва уточняются.
Полная информация будет своевременно представлена.