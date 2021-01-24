Сегодня было обнаружено тело погибшего в ходе Отечественной войны в боях в Муровдагском направлении фронта командира батальона полковник-лейтенанта Атама Алиева.

Шехид будет похоронен сегодня в Агдашском районе, пишет АПА.

Minval.az