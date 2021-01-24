Сегодня было обнаружено тело погибшего в ходе Отечественной войны в боях в Муровдагском направлении фронта командира батальона полковник-лейтенанта Атама Алиева.
Шехид будет похоронен сегодня в Агдашском районе, пишет АПА.
Сегодня было обнаружено тело погибшего в ходе Отечественной войны в боях в Муровдагском направлении фронта командира батальона полковник-лейтенанта Атама Алиева.
Шехид будет похоронен сегодня в Агдашском районе, пишет АПА.
Дата: 2021/01/24 15:17
Раздел: Азербайджан, Армия, Наша жизнь
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